このクオリティ【しまむら】で買えます！ 週7でガシガシ持ちたい「おしゃれバッグ」

新生活が始まる春は、ワードローブも更新したくなる季節。おしゃれなバッグをお手頃プライスで新調したい人は、【しまむら】をチェックするといいかも。豊富なラインナップから、いろいろなコーデに合わせやすく、高見えするデザインのものが見つかります。今回は、ひとくせあるショルダーやきれいめトートバッグなど、日常使いにぴったりのおすすめアイテムを厳選してご紹介。

くしゅっとした持ち手で差がつくショルダーバッグ

【SEASON REASON by Lin.&Red】「ショルダーバッグ」各\2,420（税込）

しまむらで展開されているブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リンアンドレッド）】のショルダーバッグ。くしゅっとしたショルダーベルトがポイントで、お出かけコーデにもぴったりかも。公式Instagramによると、「ショルダー部分はドロスト仕様で長さ調整ができます」とのことで、自分に合った長さで使えます。2色どちらもツヤのある素材が上品で、カジュアルコーデからきれいめコーデまで、いろいろなスタイリングに合わせやすそう。