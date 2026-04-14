カズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」がＭＣを務めるフジテレビ系「超調査チューズデイ 気になる答え 今夜出します」（火曜・午後７時）が１４日、放送された。

生放送で視聴者が今、一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”する同番組。放送３回目の今回のテーマは「生放送で再会できるか？ 芸能人が過去好きだった人５連発」と題し、「ザ・ドリフターズ」加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜、元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーらが「初恋の相手に会えるか？」企画に挑戦した。

生放送の冒頭、「ニューヨーク」の屋敷裕政は「２時間の生放送ですが、先週までの総合演出がクビになったんです」と、いきなり口に。ゲストのタレント・野呂佳代らが「え〜！？ マジですか？」と驚く中、「ガラッと変わったんで、多分、クビになったんでしょうね」と屋敷。

カズレーザーも「この番組、業界でなんて言われてるか知ってます？」と問いかけると「逃走中の姉妹番組・迷走中って」と明かし、スタジオからは「うまいなあ」という声が飛んでいた。