ロイター通信など複数の欧米メディアは１４日、米国とイランの戦闘終結に向けた２回目の協議が今週末にも行われる可能性があると報じた。

１１〜１２日の会談が物別れに終わり、米海軍がホルムズ海峡の封鎖を開始するなど緊張が高まっている一方、水面下では協議継続に向けた動きが進んでいる。（ワシントン 池田慶太、国際部 吉形祐司）

ロイターによると、米イラン双方に対し、仲介国パキスタンが前回と同じ同国イスラマバードでの会談を提案、イラン側は前向きな姿勢を示した。米ＣＮＮによると、トランプ米政権も次の会談に備え、日時や場所の検討に着手した。トランプ米大統領は１３日、記者団に「イランは合意を望んでいる。今朝、適切な人物から電話があった」と述べて接触があったと認めた。

再会談の行方は、イランの核開発問題で双方が歩み寄れるかどうかによる。米紙ニューヨーク・タイムズによると、米国はパキスタンでの協議でイランにウラン濃縮の２０年間停止を要求した。「完全停止」要求から譲歩した形だ。イランは最長５年であれば同意すると回答したが、トランプ氏は拒否したという。

前回の協議で米代表団を率いたバンス副大統領は１３日の米保守系ＦＯＸニュースで、▽イランが持つ全ての濃縮ウランを国外に搬出し、米国が保有・管理▽核開発検証のメカニズム▽ウラン濃縮の制限――を要求したと明かし、「ボールはイラン側にある」との認識を示した。

イラン側からも前向きな発言が出ている。マスード・ペゼシュキアン大統領は１３日、マクロン仏大統領との電話会談で、条件が満たされれば「協議継続の用意がある」と述べた。モハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は１２日、「今回は米国に信頼構築の意思がなかった」と記者団に語り、「次回」を示唆した。