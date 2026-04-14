ワンコが真剣にじーっと見つめる先には...？

子犬が興味を持った可愛すぎる小さなおともだちとの２ショットが、とてもほんわかさせられる光景で話題となりました。この様子が投稿されると、「気になるのね」「可愛すぎ」とたくさんのコメントが寄せられ、投稿は記事執筆時点で1.2万回表示されることとなりました。

【動画：回し車で爆走するハムスター→犬が興味津々で見つめて…まるで人の子どものような『愛おしい行動』】

犬が興味津々に見つめていたのは...

話題となっていたのはTikTokアカウント「nuranoyasyago」に投稿されていた、短足がチャームポイントだというチワワの子犬『くぅ』くん。

ある日くぅくんが床に伏せながら、興味津々に見つめていたというのは「ハムスター」。

ケージの中の回し車で一生懸命走っているハムスターは、子犬のくぅくんの顔よりも小さく、くぅくんにはなんだか不思議な生き物のように見えていたのかもしれません。

目線を合わせて見つめる姿が可愛すぎる

しっぽをピンと立てて集中し、ハムスターをじっと見つめるくぅくん。ハムスターもくぅくんの視線を感じて一瞬緊張した様子でしたが、気にしないようにせっせと回し車で走り続けていたそう。

そのハムスターに目線が合うように伏せの姿勢で観察するくぅくんの姿が、人間の子供のようでなんとも可愛らしい光景だったのだそうです。

一緒に遊ぶことはできないけど、ハムスターともお友達になりたいように見えてくる、癒しの一幕だったことでしょう。

猫ちゃんにも興味津々

小さなハムスターに興味津々だったくぅくんですが、自分より身体の大きな猫も気になった様子。

ある日生まれて初めて対面した２匹の猫ちゃんに囲まれ、猫のほうから見つめられていたというくぅくん。

一緒に遊んでほしかったのか、くぅくんは思い切って猫のほうへ距離を詰めてみますが、その瞬間、なんと猫パンチをくらってしまったのだとか。

子犬だから手加減はしてくれていたようですが、びっくりして後ずさりしてしまったくぅくんなのでした。

くぅくんがまるで人間の子供のようにハムスターを興味津々に見つめる様子の投稿には、「後ろ姿から可愛すぎ」「うちの犬もハムちゃん眺めてる」とこの光景にほっこりさせられた方々のコメントが寄せられていました。

TikTokアカウント「nuranoyasyago」では、短足がチャームポイントだというチワワのくぅくんが、お家にお迎えされてからの成長の様子を見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「nuranoyasyago」さま

執筆：すがわら

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。