◇パ・リーグ オリックス―西武（2026年4月14日 京セラドーム）

今季初登板初先発に臨んだオリックス・曽谷が、5回89球を投げ、5安打1失点と力投。今季初勝利の権利を得てマウンドを降りた。

「なんとか試合をつくることはできましたが、チームが得点した直後に失点してしまったところは課題です。カード頭の先発を任せてもらっていたので、もう少し長いイニングを投げられるようなピッチングがしたかったです」

初回から最速151キロを記録するなど、アクセル全開だった。2回は無死一塁からカナリオ、古賀悠、林安可（リン・アンコー）を3者連続三振に。持ち味の切れ味鋭いスライダー、フォークも冴え渡った。

4回1死満塁で長谷川に中犠飛を浴びるも最少失点にとどめ、5回も先頭の桑原に三塁線への内野安打を浴びるも、後続を打ち取った。

WBCでも共闘したエース・宮城が、左肘の内側側副じん帯損傷により長期離脱が避けられない状況に。「本当に宮城の穴はでかいと思うので。宮城も悔しい部分があると思いますし、僕たち先発陣がカバーというか、代わりにではないですけど頑張るしかない。僕が代わりになれるかは分からないですけど、グラウンドでの姿で見せたい」と息巻いていた左腕が、先発の役割を果たした。