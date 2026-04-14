障害通算２００勝を挙げるハードル界の名手・西谷誠騎手＝栗東・中内田充正厩舎＝が４月１４日、今月いっぱいで現役を引退する意向を表明した。

今月末での引退を発表している石神深一騎手＝美浦・フリー＝に続き、西の障害の名手が電撃引退を発表。多くの障害レースのファンが、ネットでねぎらいの言葉に加え、悲痛な思いを寄せている。

ＳＮＳでは「石神さんに続き西谷さんもはさすがに寂しさが」「障害競走寂しくなるね」「障害レース界牽引してきた名ジョッキーが続々と…」「ジャンプ寂しくなるなぁ」「障害騎手も世代交代の時期に来てるんかなぁ」「障害、美浦だけじゃなくて栗東もデカい穴開くやん…」「障害界の名手いなくなりすぎだって……」「東と西の超大物でしょ。」「長い間お疲れさまでした」「日本の障害レースどうなっちゃうの」など、名手２人との別れを惜しみつつ、今後の障害レースを心配する声もあった。

障害ジョッキーは現在、美浦所属が１３人で栗東所属が１２人。今週は春の障害レースの大一番、中山グランドジャンプ・ＪＧ１（４月１８日、中山・障害４２６０メートル）が行われる。