戸田恵梨香「忘れられない」“初夜”シーン撮影秘話明かす「私はスッキリした顔をしてるんですけど」【地獄に堕ちるわよ】
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の戸田恵梨香が4月14日、都内で行われたNetflixシリーズ「地獄に堕ちるわよ」（4月27日より世界独占配信）配信記念PARTYに、伊藤沙莉、生田斗真、三浦透子、田村健太郎、中島歩、細川岳、瀧本智行監督とともに出席。印象的だった撮影エピソードを披露した。
【写真】戸田恵梨香「忘れられない」初夜シーン演じた39歳俳優
劇中で戸田演じる細木数子の玉の輿の結婚相手・三田麻呂彦を演じる田村との共演について聞かれた戸田は、「私、忘れられない撮影があって」と切り出し、新婚初夜を共にするシーンの裏側を告白。「その撮影の時、三田さんだけ汗だくなんです。私はスッキリした顔をしてるんですけど」と振り返りつつ、「三田さんの汗がカメラに映らないということで、監督とカメラマンさんが『汗もっと！汗もっと！』ってずっと霧吹きでシュッシュッてしてて（笑）。それでも足らなさすぎて、色んなところから『玉！玉！』って叫んでいて」とスタッフ一丸となって汗の演出にこだわったことを明かした。戸田は続けて「結構映像で見るとほんとにいい感じなんですよ」としつつ、「そこをぜひ皆さんに見ていただきたいと思います」と呼びかけた。
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】戸田恵梨香「忘れられない」初夜シーン演じた39歳俳優
◆戸田恵梨香、印象的だった撮影エピソード明かす
劇中で戸田演じる細木数子の玉の輿の結婚相手・三田麻呂彦を演じる田村との共演について聞かれた戸田は、「私、忘れられない撮影があって」と切り出し、新婚初夜を共にするシーンの裏側を告白。「その撮影の時、三田さんだけ汗だくなんです。私はスッキリした顔をしてるんですけど」と振り返りつつ、「三田さんの汗がカメラに映らないということで、監督とカメラマンさんが『汗もっと！汗もっと！』ってずっと霧吹きでシュッシュッてしてて（笑）。それでも足らなさすぎて、色んなところから『玉！玉！』って叫んでいて」とスタッフ一丸となって汗の演出にこだわったことを明かした。戸田は続けて「結構映像で見るとほんとにいい感じなんですよ」としつつ、「そこをぜひ皆さんに見ていただきたいと思います」と呼びかけた。
◆戸田恵梨香主演「地獄に堕ちるわよ」
昭和から平成にかけて、メディアを自在に操り、国民を熱狂させた日本一有名な占い師 ─細木数子。「アンタ死ぬよ」「地獄に堕ちるわよ」といった強烈なキメ台詞と共に“ダークヒーロー”として圧倒的な人気を誇り、著書は世界で最も売れた占い本としてギネス世界記録を樹立、2000年代に社会現象を巻き起こした。そんな時代を席巻した彼女だが、40代半ばで占い師になるまで、耳を疑うような手段で道を切り開いてきた。 誰も知らない、黒く塗りつぶされた半生が、今、明かされる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】