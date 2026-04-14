「今日好き」田中陽菜（ひなた）母親手作りの“コレサワキャラ弁当”に感激「クオリティ高すぎて」「最高に可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）に出演していた田中陽菜（たなか・ひなた）が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。母親が作ったお弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」美女JK「クオリティ高すぎ」母親手作りのキャラ弁
田中は「もう元気出る、、ママありがとう！今日はこの1食で我慢する！」と報告。公開された写真には、シンガーソングライター・コレサワのキャラクター「れ子ちゃん」を模したお弁当が写っている。卵焼きやハンバーグなどが詰められた、クオリティの高い一品を披露した。
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎて食べるの勿体ない」「お母さんの愛情が伝わってくる」「最高に可愛いキャラ弁」「これは元気出る」「お母さんすごすぎ」といったコメントが寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立した。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」美女JK「クオリティ高すぎ」母親手作りのキャラ弁
◆田中陽菜、母の愛情たっぷりなキャラ弁を披露
田中は「もう元気出る、、ママありがとう！今日はこの1食で我慢する！」と報告。公開された写真には、シンガーソングライター・コレサワのキャラクター「れ子ちゃん」を模したお弁当が写っている。卵焼きやハンバーグなどが詰められた、クオリティの高い一品を披露した。
◆田中陽菜の母親による“コレサワ弁当”に反響
この投稿に、ファンからは「クオリティ高すぎて食べるの勿体ない」「お母さんの愛情が伝わってくる」「最高に可愛いキャラ弁」「これは元気出る」「お母さんすごすぎ」といったコメントが寄せられている。
「今日好き」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、「テグ編」にて西小路侑汰とカップル成立した。（modelpress編集部）
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