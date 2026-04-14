スタジオには気象予報士の平島さんです。富山県内のサクラの名所は、各地で花が散っていますね。



ですが、まだまだ楽しめるサクラがあります。きょうは「富山の桜博士」と一緒にたっぷりと紹介します。



富山市の県中央植物園です。およそ140種類・520本のサクラが植えられ、園内を彩っています。



県中央植物園 企画情報課 大原隆明さん

「サクラっていうと皆さん、やはりソメイヨシノが一番で、これが終わるともう、花が終わっちゃったなと思われがちなんですけれども、うちのサクラ、140種類あるので、非常に開花期が長くて、ソメイヨシノが終わった今から先もですね、いろいろなサクラを楽しんでいただけます」





富山の桜博士として知られる、県中央植物園の大原隆明さんです。サクラの研究に長年取り組み、これまで多くの新品種や貴重なサクラを発見し、名付けてきました。県中央植物園 企画情報課 大原隆明さん「富山県はですね、豊かな野生のサクラの王国なんですね。園芸品種に関しても、富山県っていうのは、いろんなものが見られる、サクラを楽しむにはいい場所だなと思います」こちらは、砺波市の住宅に植えられていたサクラです。県中央植物園 企画情報課 大原隆明さん「研究をした結果、他の地域にあるどのサクラとも違うということが分かって、富山県オリジナルの品種ということで論文で発表したものなんです。特に花が咲いてすぐは真っ白い、きれいな八重咲きの桜で、それがだんだん時間が経ってくると芯から赤くなって、いまピンクに染まりつつあるところですけど、こういう変化も楽しい、綺麗な桜だと思います」白からピンクへと変わっていくサクラなんですね。とても華やかですね。そして、こちらのサクラは、意外な場所で見つかりました。県中央植物園 企画情報課 大原隆明さん「これは入善町にある『杉沢の沢スギ』っていう国の天然記念物の林、スギの林ですが、その中で自然のスギの上に乗っかって生える形で発見されたサクラなんです。菊桜、菊っていうのは花びらがたくさんあるっていうことで、この桜も花びらが100枚から120枚ありまして、それが1つの特徴になってます」また、海外から日本へ里帰りしたサクラもあります。県中央植物園 企画情報課大原隆明さん「日本では絶滅してしまったサクラなんですね。それがイギリスの方には残っていたので、日本へこれを戻して、ここに植えた、そういう日本に復活した桜なんです。もうこれ日本ではここにしかない桜です」サクラの種が受け継がれ、再び戻ってきたのは、うれしいですね。そして、こちらのサクラは新たに確認された品種です。県中央植物園 企画情報課 大原隆明さん「越の九重桜っていう名前をつけた桜です。これ富山のオリジナル品種の中で最新の品種でして、この春3月に論文で発表したばかりの桜です」寝ても覚めても、サクラのことを考えている大原さん。富山のサクラを次の世代へとつないでいきます。県中央植物園 企画情報課 大原隆明さん「私よく言うんですけど『生きた歴史遺産』だと思ってまして、新品種というと大仰に聞こえるところもありますが、実際には眠っていた品種を掘り起こす、まさに『発掘』のようなのような仕事だと思っています。富山のこの場所で、いろいろなサクラを次の世代につないで楽しんでいく文化を、引き継いでいけたらいいなっていうのが夢です」大原さんの取り組みは、サクラの未来につながっていきますね。県中央植物園のサクラは、様々な品種を来月中旬まで楽しめるということです。そして、「立山黒部アルペンルート」が、いよいよあす、全線開通ですね。気になる天気はどうでしょうか。こちらは、きょうの室堂平の様子です。標高2450メートルとあって、一面の銀世界ですね。日中は青空だったのですが、ウエザーニュースによると、立山の天気は残念ながら下り坂で、室堂では今夜、雪が降る見込みです。そして開通初日のあすは、午前中は雨となる時間帯がありそうです。午後になると再び気温が下がり、雨はみぞれや雪へと変わる見込みです。室堂のあすの予想気温は、最高で4度、最低は0度と、寒さが厳しくなりそうです。アルペンルートに行く方は、厚手の防寒着に加え、滑りにくい靴など、冬の装備で安全に楽しんでください。