「お母さんそっくり」紅蘭、美人娘との顔出し“超密着”ショット公開「お世辞なしで、姉妹に見えます」
俳優・草刈正雄さんの長女でタレントの紅蘭さんは4月13日、自身のInstagramを更新。娘との親子ショットやゴージャスな日常を切り取った数々の写真を公開しました。
【写真】紅蘭＆娘の親子ショット
コメントでは「Queen & Princess」「幸せそうでこちらまで幸せな気持ちになる」「お母さんそっくり」「いつも素敵な写真をありがとうございます」「最高の癒しにならはりました」「素敵なお写真ばかりで思わずえがおになってしまいますね」「お世辞なしで、姉妹に見えます」などの声が寄せられました。
(文:五六七 八千代)
【写真】紅蘭＆娘の親子ショット
「Queen & Princess」紅蘭さんは「気づけばもう2年生！ だいすきな先生が今年も担任で親子でうれしいスタート」と、つづり、15枚の写真を投稿しました。1〜2枚目、8〜9枚目では娘とのツーショットを公開。頬を寄せ合った自撮りから仲の良さが伝わってきます。ほかにも、娘がパックをしながらペットに囲まれている写真や、オープンカーに乗ってハートのクッションを抱える紅蘭さんの姿など、日常のさまざまなシーンを披露しました。
「娘ちゃんが美人すぎて」紅蘭さんは、たびたび親子での様子を公開しています。2月12日には「Happy Valentine」とつづり、娘と一緒にお菓子作りを楽しむ動画を披露。コメント欄では「ママそっくりで可愛すぎます」「癒し癒し、可愛い」「娘ちゃんが美人すぎて」と、絶賛の声が寄せられました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)