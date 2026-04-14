俳優の吉岡里帆がInstagramを更新し、オフショットを披露した。

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投稿された写真は吉岡が出演した日清のどん兵衛CM「帰ってきたどんぎつね 篇の撮影オフショット。鰹節の中で黒のノースリーブワンピースを身に纏う“どんぎつね”姿の吉岡が映されている。

どんぎつねがCMに登場するのは4年ぶりのこと。日清「どん兵衛」のこのCMは、2017年から続く大人気シリーズであり、部屋でどん兵衛を食べる星野源に、おあげから現れたきつねが絡む不思議でかわいい物語だ。2人の掛け合いが話題となり、2021年には星野の結婚に合わせた特別CMも公開された。

キャプションでは、少し大人になった様子のどんぎつねを演じる吉岡が「どんな姿が見たい？」とファンの様子を伺う言葉を残している。

どんぎつねの復活だけでなく、今後の登場が示唆される投稿に、コメント欄では「かわいすぎる!!」「どんぎつねシリーズ化!?」「どんなストーリーでも嬉しい！」と、大反響だ。

（文＝リアルサウンド映画部）