私立恵比寿中学・風見和香の1st写真集『和ぐころ』（宝島社）が6月12日（金）より発売される。4月13日（月）正午より予約受付を開始した。

【画像】恵比中・風見和香1st写真集『和ぐころ』

“えびちゅう”こと私立恵比寿中学のメンバーとして、その透明感と圧倒的な身体能力で注目を集める風見和香。TBS系『KUNOICHI 2025秋』にて、アイドルとして令和初の1stステージクリアという歴史的快挙を成し遂げた彼女。そのしなやかで力強いフィジカルを、山と海のダイナミックなロケーションで余すところなく捉えた写真集。18歳の彼女がふとした瞬間に見せる、大人びた表情。一歩ずつ大人へと近づく彼女が見せる「成長した女性としての魅力」も描き出した一冊となっている。

風見和香は「ファンのみなさんがずっとずっと待っていてくださった写真集。やっと報告できて本当に嬉しいです！今回は山形と静岡、全く異なるすてきな景色の中で撮影していただきました！スキーやカヤックなど、スポーツにも挑戦しています！風見和香らしい姿から、いつもとは違う姿まで、いろんな私を見せることができたと思います。ぜひ、多くの方に見ていただきたいです！」とコメント。

発売記念イベントは6月13日（土）東京、6月15日（月）大阪で開催予定。詳細は後日発表される。ネット書店特典なども実施される。

◼️プロフィール風見和香（かざみ・ののか）2007年8月25日生まれ、東京都出身。スターダストプロモーション所属。2021年5月、アイドルグループ「私立恵比寿中学」に新メンバーとして加入。TBS系『KUNOICHI 2025秋』において、アイドルとして令和初となる1stステージクリアという歴史的快挙を達成した。持ち前の高い身体能力と圧倒的な集中力を武器に、次世代の「動けるアイドル」として多方面から注目を集めている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）