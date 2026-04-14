レーン・フィンランド中銀総裁 次回ＥＣＢ理事会で利上げは既定路線ではない レーン・フィンランド中銀総裁 次回ＥＣＢ理事会で利上げは既定路線ではない

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レーン・フィンランド中銀総裁

次回ＥＣＢ理事会で利上げは既定路線ではない

２０２６年のインフレ上昇は避けられないが、中長期的な影響は依然として不透明

ＥＣＢは中東紛争の進展と、それがユーロ圏経済に及ぼす波及効果を注視している

金融政策は原油のような単一の価格ではなく、経済全体を見渡した状況に基づいて決定されるべきである

中東戦争によって受けたエネルギー生産インフラへの被害を復旧させる作業は、戦争の急性期が過ぎた後も長く続くことになるだろう

戦争が長期化し、価格や賃金に二次的な影響を及ぼし、インフレ期待が安定を欠き始めた場合、金融政策は引き締められることになる

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