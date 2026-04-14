欧州株 総じて堅調、英ＦＴ指数は売買交錯も
欧州株 総じて堅調、英ＦＴ指数は売買交錯も
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 10588.71（+5.75 +0.05%）
独ＤＡＸ 23967.45（+225.01 +0.95%）
仏ＣＡＣ40 8282.59（+46.61 +0.56%）
スイスＳＭＩ 13220.46（+74.55 +0.57%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限 48455.00（+30.00 +0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6936.00（+13.25 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25649.00（+105.50 +0.41%）
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100 10588.71（+5.75 +0.05%）
独ＤＡＸ 23967.45（+225.01 +0.95%）
仏ＣＡＣ40 8282.59（+46.61 +0.56%）
スイスＳＭＩ 13220.46（+74.55 +0.57%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限 48455.00（+30.00 +0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6936.00（+13.25 +0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25649.00（+105.50 +0.41%）