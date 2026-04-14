欧州株　総じて堅調、英ＦＴ指数は売買交錯も
東京時間19:29現在
英ＦＴＳＥ100　 10588.71（+5.75　+0.05%）
独ＤＡＸ　　23967.45（+225.01　+0.95%）
仏ＣＡＣ40　 8282.59（+46.61　+0.56%）
スイスＳＭＩ　 13220.46（+74.55　+0.57%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:29現在
ダウ平均先物JUN 26月限　48455.00（+30.00　+0.06%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　6936.00（+13.25　+0.19%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　25649.00（+105.50　+0.41%）