19歳の名古屋発アイドル、魅力全開の初水着デビュー ミステリアスな色気放つ
名古屋発アイドルグループ「お願い!!フルハウス」のメンバー、滝沢京花（19）が発売中の『週刊ヤングマガジン』20号の巻中グラビアに登場している。この未公開カットが、同誌公式サイト『ヤンマガWeb』で公開された。
【写真】ミステリアスな雰囲気放つ19歳・滝沢京花
滝沢は、2007年5月7日生まれ、三重県出身。元SKE48＆AKB48の北川綾巴も「どこかミステリアスで色気もある」とその魅力を推薦する滝沢。今回が初水着デビューとなっており、その“ミステリアスな色気”を存分に感じ取れる内容となっている。
なお、同号の表紙・巻頭には本郷柚巴、巻末グラビアには夏芽すず、池田レイラが登場している。
【写真】ミステリアスな雰囲気放つ19歳・滝沢京花
滝沢は、2007年5月7日生まれ、三重県出身。元SKE48＆AKB48の北川綾巴も「どこかミステリアスで色気もある」とその魅力を推薦する滝沢。今回が初水着デビューとなっており、その“ミステリアスな色気”を存分に感じ取れる内容となっている。
なお、同号の表紙・巻頭には本郷柚巴、巻末グラビアには夏芽すず、池田レイラが登場している。