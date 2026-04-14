立山黒部アルペンルートはあす、今シーズンの営業を開始します。富山側の玄関口、立山駅の中にある店舗が開通に向けてリニューアルされ、人気のアウトドアブランドの店舗もオープンします。



立山駅では、あすのオープンを前に、招待客や報道各社に新しくなった店舗が公開されました。



このうち「モンベル」は、駅舎2階の店内に、1万点以上の商品がそろえられています。





販売されるのは、登山用品やアウトドアグッズ、さらにアルペンルートを訪れた観光客向けにオリジナルTシャツもあります。立山町にモンベルの店舗がオープンするのは、これが3店舗目です。同じ市町村で3店舗あるのは全国で初めてだということです。モンベル 辰野勇会長「ここは日本の屋根、立山連峰の玄関口ですから、我々にとってふさわしい場所だと思っています。また、近年は若い世代の観光客が増えていることから、駅舎2階の売店も大幅にリニューアルしました。室堂で湧き出ている「立山玉殿の湧水」を使った水まんじゅうの限定商品も販売します。立山黒部アルペンルートは、去年の観光客が前の年に比べて3パーセント多い84万5000人で、コロナ禍前のおよそ96パーセントまで回復しています。立山貫光ターミナル 見角要社長「玄関口ですから、活気のある店舗にしたいなと思っていますので、モンベルさんと一緒に連携をとりながら進めていきたいと思います」アルペンルートを運営する立山黒部貫光は、玄関口の立山駅の魅力を高めることで、いっそうの集客を狙います。店舗はアルペンルート営業開始に合わせて、あすオープンします。