京都小学生行方不明　カバンと靴が別の場所で見つかった意味合いは警察「お答えできない」　遺体は安達結希さんと判明

京都府南丹市で見つかった遺体が、3月から行方不明になっていた11歳の安達結希さんと判明した事を受けて京都府警は報道陣の取材に応じ、安達さんのカバンや、安達さんのものとみられる靴が別々の場所で見つかった事の意味合いについて聞かれたが、「お答えできない」との回答だった。

遺体はきのう13日に安達さんが通っていた園部小学校から南西に約2kmの山林で見つかり、きょう司法解剖した結果、遺体は安達さんだと分かった。

警察によると、遺体は死後相当な期間がたっていたが、遺体や着衣に目立った損傷はなく、死因は不詳。死亡した時期は3月下旬としている。

警察は今後、事件性の有無なども含めて捜査する方針。

安達さんは3月23日、父親が運転する車で卒業式に参加するため小学校の敷地内に送り届けられ、その後忽然と姿を消したとされ、周辺では警察などによる大規模な捜索が行われていた。

行方不明となってから6日後の3月29日、小学校から約3km離れた峠道で、親族が安達さんの黄色い通学カバンを発見した。

その前日を含め、付近を消防団が捜索した際にはカバンは見つからなかったという。

発見の経緯や、発見場所の不自然さに地元住民から疑問の声が上がるなか、警察はカバン発見現場近くの池も捜索。7日には安達さんの自宅近くの山を捜索した。

そして4月12日には、安達さんが履いていたとみられる靴が見つかった。発見場所は、小学校から約6km離れていて、3月29日に通学かばんが見つかった山からも5kmほど離れた山中。