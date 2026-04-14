ボートレース江戸川の6日間シリーズ（準優勝戦2個レース制）は14日、予選2日目が行われた。

地元・東京支部の堀越雄貴（26）が5Rを3コースから豪快な全速捲りをサク裂させて1着。予選3走目でシリーズ初白星をゲットした。

相棒66号機の2連対率は40％弱。同機は1月に石渡鉄兵が正月シリーズを制すると、続く垂水悠が初優勝を飾るなどブレーク。その後も現在に至るまで、乗り手不問で中堅上位から上位クラスに仕上がっている好エンジンだ。

「1マークは早めに内を締めたので落として捲れました。レバーを落とした時のブレーキの利きが良かったし、乗れるようになったのが大きい。足自体も悪くないですね」と、初日に訴えていた乗り心地の不安が改善。それが思い切った全速ターンに結びついた。

前走地の平和島では優勝戦に進出。2024、25年にフレッシュルーキーに選ばれるも、あまりいい結果を残すことができなかった水面でようやく6強入りを決めた。ちなみに、通算で優勝戦に5回乗っているが、そのうち2回が江戸川で地元の3場では最も相性がいい。

3日目は1Rに5号艇、10Rに2号艇で出走。2日目の状態を維持できれば、前後半ともに好勝負に持ち込めそうだ。