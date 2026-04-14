乃木坂46・中西アルノ、『EX大衆』表紙　ギャップ際立つグラビア掲載

乃木坂46・中西アルノが表紙を飾る『EX大衆』5-6月合併号（双葉社）が2026年4月15日（水）に発売される。

【写真】中面グラビアには6期生の愛宕心響が登場

4月8日に41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を発売し、来月５月19～21日には『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を控える乃木坂46。そんななか同グループの中西アルノが『EX大衆』表紙＆巻頭に登場。

今回の撮影のテーマは「振れ幅」。ステージ上で会場の空気を変えるほどの歌唱、パフォーマンスを見せる一方、ふだんは「ぽんこつ」ともいわれるという中西。その両方の個性が際立つカットが収録される。部屋の中でリラックスした愛らしく柔らかな笑顔や、人込みや雑踏の中でも際立つ凛とした存在感、自然光溢れる白い空間の中の神秘的なシーンなどがランダムに並べられ、中西のもつギャップを強調した構成となっている。

またロングインタビューでは「歌うこと」のルーツや自身のターニングポイントなどパーソナルなことから、好きなMVである『気づいたら片想い』や『Actually...』、撮ってもらいたい監督などのMVトーク、「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」とキャプテン梅澤美波の卒業コンサートへの想いなどについても語ってくれている。

そのほか中面グラビアでは6期生の愛宕心響が登場し、岩本蓮加×岡本姫奈、鈴木佑捺×瀬戸口心月の対談、梅澤美波インタビュー、大越ひなの連載なども掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）