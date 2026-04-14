楳図かずおの「なかよし」別冊付録として手掛けた『「なかよしブック」シリーズBOX』（講談社）が4月14日（火）に発売された。

【画像】楳図かずおが描いた「なかよし」別冊付録の漫画

楳図かずおの生誕90周年を記念して、楳図が「なかよし」別冊付録として手掛けた「なかよしブック」シリーズ５冊を厳選したBOXが登場。サイズや仕様はもちろん、セリフ、色味、広告や読者ページも可能な限り再現。発売当時の状態を追求した完全復刻版となっている。

楳図かずおが描く「なかよしブック」は、1966年8月から68年3月まで全15冊が作られた少女漫画誌「なかよし」の付録で、楳図の代表作でもある少女ホラー漫画を中心にセレクトしたシリーズ。描きおろしの表紙やキャラ紹介など、この本でしか見られないイラストもあり、ファンにはたまらない内容となっている。「なかよしブック」シリーズは雑誌の付録ということもあり、美品が市場に出回ることが少なく、貴重な復刻となる。

◼️収録タイトル「赤いちょうの少女」1967年『なかよし』お正月増刊号付録「まだらの少女」1967年『なかよし』7月号付録「ねこ目の少女」1967年『なかよし』9月号付録「ねむり少女」1968年『なかよし』お正月増刊号付録「へび少女」1968年『なかよし』3月号付録

（文＝リアルサウンド ブック編集部）