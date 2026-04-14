ロサンゼルス・ドジャースが、4月10日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）の写真を投稿した。帽子に刻まれた『MR』にまつわる秘話を明かすと、世界中のファンの間で感動が広がっている。

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投稿されたのは、大きく泥のついたユニフォームを着用した大谷の姿を収めたもの。注目を集めたのは、帽子に小さくほどこされた『MR』の刺繍で、これはミゲル・ロハス（37）のイニシャルを指しているという。ロハスは、試合直前に父親の死去を明かしていが、その悲しみを堪え試合出場を選んでいた。大谷は、そんな同僚に寄り添い、無言のリスペクトを捧げたプレーをしていた。

【画像】同僚ロハスのイニシャル入り帽子を着用した大谷翔平（画像はドジャース公式Instagramより引用）

この投稿には、記事執筆時点で12万9000件の「いいね！」が集まっており、Instagramユーザーから「素敵な話ですよね ドジャースは愛のあるチームですね」「寄り添う、そんなドジャースがいいな」「いつもどんな時も心豊かに情に溢れる大谷選手を心から尊敬します」「律儀なところ好き」といったコメントが寄せられている。