○Ｊフロント <3086> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.00％にあたる500万株(金額で100億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月15日から6月26日まで。



○日本色材 <4920> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.34％にあたる7000株(金額で839万3000円)を上限に、4月15日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○東宝 <9602> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.89％にあたる750万株(金額で130億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は4月15日から5月22日まで。また、発行済み株式数の3.41％にあたる3000万株の自社株を消却する。消却予定日は4月30日。



［2026年4月14日］



株探ニュース