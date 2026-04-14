4月14日までに、女優の米倉涼子が自身のInstagramを更新。近影を公開したのだが、その姿が話題となっている。

米倉は、ドイツのベルリンで開催されたマイケル・ジャクソンの軌跡を描いた映画『Michael／マイケル』のワールドプレミアに参加した際のショットを公開した。

「会場では、映画でマイケル役を演じたマイケル・ジャクソンさんの実の甥のジャファー・ジャクソンさんも登場。豪華キャストたちが集結しました。

米倉さんは、《その存在と音楽が、今なお世界中で愛され続けている理由を感じさせる作品でした》と感慨深い思いをInstagramに投稿。《世界中から集まったファンの方々の熱気に触れ、同じ時間を共有でき、貴重なひとときを過ごすことができました》と充実した時間を過ごしたと明かしました」（芸能プロ関係者）

添えられた写真では、オフショルダーの黒いロングドレスを着用した米倉が写っている。胸には黒い花のコサージュがついており、クールながらも華やかな装いだ。

米倉のさすがの美貌にファンも釘づけに。コメント欄には美しさを絶賛する声が並んだが、それと同時にこんな声も聞こえてきた。

《痩せすぎ…》

《少し痩せたかな？》

《もっと肉着けて下さい》

笑顔を見せる米倉だったが、首まわりやデコルテ、大きく露出する腕もずいぶん痩せて見える。“ガリガリ” にも見える姿にファンも驚いたようだ。

米倉といえば、2025年10月、「文春オンライン」に麻薬取締法違反の疑いで家宅捜索が入ったことが報じられた。その後、1月には不起訴処分となり、芸能活動に復帰している。

「米倉さんが報道後初めて公の場に現れたのは、2月10日におこなわれた映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の完成披露試写会でした。

うつむき加減で緊張した表情を浮かべながら登場した米倉さんでしたが、当時も痩せた頬が印象的でした。共演した遠藤憲一さんから復帰の激励を受けると涙を見せる場面もあり、心身の不安定さも見受けられました」（前出・芸能プロ関係者）

試写会から2カ月ほどたった今もなお変わらないほっそり姿を見せた米倉。徐々に活動も増えているが、前出の芸能プロ関係者は、まだまだ茨の道が続くのではないかと指摘する。

「復帰後の3月19日には、『劇場版 ドクターX FINAL』がテレビ朝日で地上波放送されました。平均世帯視聴率9.4％という高い数字を記録し、安定した人気度が伺えました。

とはいえ、“家宅捜索を受けた” という事実は、地上波への本格復帰にかなりのネックとなるのは間違いありません。数字を出せるトップ女優とはいえ、活動再開まではまだまだ壁があると言えるでしょう」

米倉の心労は、まだしばらく続くかもしれない。