2児の母・佐々木希、具だくさんの手料理公開「真似して作りたくなった」「食べ応えありそう」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】女優の佐々木希が4月14日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのスープを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】38歳国民的女優「お肌にも健康にも良さそう」具たっぷりの食べるスープ
佐々木は「今日も具たっぷりの食べるスープ」と報告。公開された動画には、しいたけや肉、白菜などがたっぷりと入った鍋の様子が写っている。
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「お肌にも健康にも良さそう」「真似して作りたくなった」「栄養満点で元気が出そう」といったコメントが寄せられている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】38歳国民的女優「お肌にも健康にも良さそう」具たっぷりの食べるスープ
◆佐々木希、栄養満点な一品を披露
佐々木は「今日も具たっぷりの食べるスープ」と報告。公開された動画には、しいたけや肉、白菜などがたっぷりと入った鍋の様子が写っている。
◆佐々木希の手料理に反響
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「お肌にも健康にも良さそう」「真似して作りたくなった」「栄養満点で元気が出そう」といったコメントが寄せられている。
佐々木は2017年4月9日にアンジャッシュ・渡部建と結婚し、2018年9月に第1子男児が誕生。2023年4月27日に第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】