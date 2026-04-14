「パンツ似合わないかも、、」→ 諦めないで！【ハニーズ】大人のきれい見え「ガウチョパンツ」

イマイチ自分にはパンツスタイルがしっくりこない……。そんな大人女性は、きれい見えが狙える「ガウチョパンツ」を試してみて。スカートのようにも見えるゆったりとしたシルエットで、上品な着こなしを叶えてくれそう。今回は、大人女性におすすめしたい【ハニーズ】のガウチョパンツをご紹介。きれい見えを演出する一本を、ぜひワードローブに迎えてみて。

きれいめ派が穿きやすい上品ガウチョパンツ

【ハニーズ】「きれいめガウチョパンツ」\2,680（税込）

きれいめの素材感で、大人女性も取り入れやすいガウチョパンツ。スカートのようなエレガントさがありながら、程よく広がるシルエットでリラクシーに穿けそう。ウエストはゴム仕様になっており、着脱もスムーズ。歩くたび軽やかに揺れて、いつものコーデに心地良いリズムを生んでくれそうです。コンパクトなトップスでメリハリをつけるもよし、あえてオーバーサイズのシャツで抜け感たっぷりに着こなすのもよしの一本です。

柄物のトップスで着映え感アップ

シンプルな無地のパンツなので、柄物のトップスとも好相性。ボーダー柄のカーディガンと合わせれば、春を感じる爽やかな着こなしに。バレエシューズと合わせて足首を見せることで、コーデに程よい抜け感が生まれます。黒のシューズでキリリと引き締めるのも、きれい見えのポイント。気分を変えたいときは、Tシャツの上からカーディガンを肩掛けにしてアレンジを加えるのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

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writer：Emika.M