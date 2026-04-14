国内最高峰の自動車レース、スーパーフォーミュラに参戦しているＪｕｊｕ（野田樹潤）が１４日、都内で行われた電気自動車の世界選手権シリーズ、フォーミュラＥの第１４、１５戦「２０２６ ＴＤＫ Ｔｏｋｙｏ Ｅ―Ｐｒｉｘ」（７月２５、２６日、東京ビッグサイト周辺の市街地コース、ナイター開催）のＰＲイベントに東京都の小池百合子知事、ジェフ・ドッズＣＥＯ（最高経営責任者）と一緒に出席した。

Ｊｕｊｕは先月、スペイン・マドリードのハマラ・サーキットで行われたジャガーＴＣＳレーシングのルーキーテストに参加。ＥＶ技術の開発と改良を目的としたマシンのハンドルを握って「私のレース人生において素晴らしい経験になりましたし、改めて私自身が目指している道を再確認させてくれました」と目を輝かせた。

９歳でフォーミュラ４に参戦。その後は欧州を中心に腕を磨き、２年前からは国内のスーパーフォーミュラに参戦している。フォーミュラＥはＦ１と肩を並べる世界的なカテゴリー。東京ラウンドではジャガーＴＣＳチームの一員として帯同することも決定している。「日本人初の女性Ｆ１ドライバーとフォーミュラＥのドライバーになってチャンピオンになること」が目標のＪｕｊｕにとっては経験を積む絶好の機会といえるだろう。