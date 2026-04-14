元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が１４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に生出演。３３年前に対戦した後輩レスラーの現在の姿に笑顔を見せる一幕があった。

この日の「追跡」のコーナーでは、北斗が全日本女子プロレスのエースだった１９９３年、全女とＬＬＰＷ（当時）の対抗戦で当初の対戦相手が欠場、急きょ対戦相手としてリングに上がったものの、２分１７秒で北斗に必殺のノーザンライトボムで“瞬殺”された紅夜叉さんの現在の姿を追った。

対戦当時２２歳の若手だった紅さんも現在、５５歳。静岡県三島市で夫とともに居酒屋を経営。売りものの唐揚げが「唐揚げグランプリ」で金賞を受賞するほどの名店に育て上げていた。

番組スタッフは紅さんが女将を務める「なごみ亭」に潜入。３３年前の一戦について「秒殺ですよ。北斗さんのノーザンライトボムで沈みました。（リング上で）にらみ合ったりしてたので、その時間を抜くと大体、（試合時間は）１分くらいです。ノーザンライトボムで立てなかったので記憶もありません」と振り返った紅さん。

現在の北斗については「すごいご意見番で的確なことをおっしゃっていて、昔のメイクがきつ過ぎて鬼だったんで、今、テレビで見る北斗さんは人柄がすべて出ていて優しいイメージしかない」と口に。

９９年に引退。今年で開店２５周年になる「なごみ亭」は唐揚げをメインに予約必至の人気店に成長。唐揚げ目当てに大竹しのぶ、美川憲ら有名人も訪れる名店を切り盛りする紅さんのＶＴＲを見た北斗は「なんか幸せが顔からにじみ出てて…。青春時代をプロレスに費やして、その後、結婚して、こうやってたくさんのお客さんに愛されて…」と感動の面持ちを浮かべた。

その上で紅さんに画面を通じて「今の幸せが顔からにじみ出てる、それだけで同じ時代をともに戦ってきた子なので、うれしいです。（店に）必ず行きます」と語りかけていた。