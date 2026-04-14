本拠地メッツ戦

米大リーグ・ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地メッツ戦で4-0と完封勝利を収めた。試合前の球場には日本の“超大物”が現れ、大勢のファンを沸かせただけでなく、ネット上の日本ファンも驚きのコメントを並べた。

試合直前のマウンド。大歓声を浴びていたのは日本発の人気キャラクターのハロー・キティだ。背番号74の、白いユニフォーム姿で登場。青いキャップに赤いリボンを付け、両手を合わせて投球準備のポーズを取った。

「えいっ」とばかりにマウンドから投げると、3度バウンドして捕手役のキム・ヘソンへ。キティちゃんは笑顔で両手を広げファンにアピール。キム・ヘソンも笑顔を見せ、温かい拍手と歓声が広がる光景となった。

これには日本のファンからもX上に「かわいい動画をありがとう」「世界のキティ様 すごすぎる。アメリカでも人気なんだなあ」「キティさんええ仕事してはるな」と驚きのコメントが並んだ。

ハロー・キティはサンリオの人気キャラクターで、今回はドジャースの「ハロー・キティ・ナイト」の一環。入場者に配布されるフード付きトレーナーを目当てに開門前から大行列ができるなど、キティちゃん尽くしの1日となった。



（THE ANSWER編集部）