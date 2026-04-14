「新ビバリーヒルズ青春白書」などで知られる女優のアナリン・マッコード(38)と、元イングランド代表ラグビー選手のダニー・シプリアーニ(38)が婚約したことが分かった。昨年12月25日のクリスマスに、ロサンゼルスの自宅で友人や家族に囲まれる中、ダニーから15カラットのエメラルドカットのダイヤモンドの指輪と共にプロポーズされたことをアナリンが明かした。



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アナリンはうれしさのあまり、「イエス」と返答する前におよそ「10分間」も泣き続けてしまったと振り返っている。アナリンはピープル誌にこう話す。「10分間泣き続けてしまった。どこかで返事をしなきゃと気づき、やっと『イエス』と言ったんだけど、言葉にもならなくて、彼は『大丈夫。君が珍しく静かなのは、むしろ良いサインだから』って言ったの」「それでみんな大笑いしたわ」



そんなアナリンは自分からプロポーズすることも考えていたというが、その意思を姉妹やダニー本人に伝えたときに良い顔をされなかったことから、やめていたというエピソードも明かした。



（BANG Media International／よろず～ニュース）