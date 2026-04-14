砂田将宏主演『AIに話しすぎた男』ティザー公開 主題歌はBALLISTIK BOYZ
7人組グループ・BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演を務める、29日放送の日本テレビ系深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』（深1：35）のティザー映像が14日、公開された。
【写真】予測できた…？AIが生成した主人公の将来の姿
本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。結婚を翌日に控えた相内亮佑（砂田）は、順風満帆な人生の裏側で、恋人・めぐみ（藤江萌）への劣等感と迷いにさいなまれていた。そんな時に起動した最新AI「MIRA」（内山昂輝）は、スマホやPCの膨大なデータから、亮佑の“内なる声”を暴き出す。密室で突きつけられる、残酷なまでの客観的データ。彼が導き出す“究極の選択”とは。視聴者の価値観を揺さぶる、新感覚の密室ヒューマンドラマとなる。
ティザー映像では、友人に教えてもらった最新AI「MIRA」を使い、軽い気持ちで対話を始めた主人公が、過去のデータを元にAIによって次第に翻弄されていく様が描かれている。
また、本作の主題歌が、BALLISTIK BOYZ「All you need is me」に決定。“狂気の愛”をテーマに、相手への想いが歪んだ形で深まっていく様子を描いた楽曲で、ティザー映像にも使用されているように、物語の一番注目ポイントでかかるダイナミックかつシリアスなサウンドもキーとなる。
企画・プロデューサーを務める三井陽介氏は「ドラマの空気感と、とてもマッチした素敵な曲です。この曲タイトルのように、大切な人にはっきりと言い切ることができたら。そんなことを思いながら聞かせていただきました。『All you need is me』を何度も聴いていただいた上で、ドラマ本編をご覧いただけるとうれしいです」と語った。
ドラマオンエアの前日に行われる先行試写会では、BALLISTIK BOYZが主題歌を生披露することも決定。試写会は、28日午後７時から都内で開催される。主題歌披露のほか、主演の砂田によるドラマ裏話披露や、質疑応答もある。
【写真】予測できた…？AIが生成した主人公の将来の姿
本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。結婚を翌日に控えた相内亮佑（砂田）は、順風満帆な人生の裏側で、恋人・めぐみ（藤江萌）への劣等感と迷いにさいなまれていた。そんな時に起動した最新AI「MIRA」（内山昂輝）は、スマホやPCの膨大なデータから、亮佑の“内なる声”を暴き出す。密室で突きつけられる、残酷なまでの客観的データ。彼が導き出す“究極の選択”とは。視聴者の価値観を揺さぶる、新感覚の密室ヒューマンドラマとなる。
また、本作の主題歌が、BALLISTIK BOYZ「All you need is me」に決定。“狂気の愛”をテーマに、相手への想いが歪んだ形で深まっていく様子を描いた楽曲で、ティザー映像にも使用されているように、物語の一番注目ポイントでかかるダイナミックかつシリアスなサウンドもキーとなる。
企画・プロデューサーを務める三井陽介氏は「ドラマの空気感と、とてもマッチした素敵な曲です。この曲タイトルのように、大切な人にはっきりと言い切ることができたら。そんなことを思いながら聞かせていただきました。『All you need is me』を何度も聴いていただいた上で、ドラマ本編をご覧いただけるとうれしいです」と語った。
ドラマオンエアの前日に行われる先行試写会では、BALLISTIK BOYZが主題歌を生披露することも決定。試写会は、28日午後７時から都内で開催される。主題歌披露のほか、主演の砂田によるドラマ裏話披露や、質疑応答もある。