63歳・川崎麻世、ヘアカットを報告 “春らしい”ニューヘア披露「さっぱりして男前が上がりましたね」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が14日、自身のSNSを更新。ヘアカットしたことを報告し、春らしいニューヘアを披露した。
【動画】春らしい新ヘアスタイルに“イメチェン”の様子を公開した川崎麻世
川崎は「カットと髪色はダークトーンを入れて明るい部分とメリハリをつけて頂きました。春らしく素敵な仕上がり有難うございました」とつづり、銀座の美容院での施術中の様子や、仕上がりに満足げな表情を見せるカットなどを披露した。
また、美容院帰りには「GUに寄ってこの時期に羽織れる白いブルゾンとジャージの下を購入」と報告し、実際に試着する写真も公開。「美容院とGUに行けて春の陽気に包まれて心が晴々しました」（原文ママ）と、充実したオフを過ごしたことを伝えた。
この投稿にファンからは「素敵になりましたね」「さっぱりして男前が上がりましたねっ」「バリバリカッコ良い」などのコメントが寄せられている。
【動画】春らしい新ヘアスタイルに“イメチェン”の様子を公開した川崎麻世
川崎は「カットと髪色はダークトーンを入れて明るい部分とメリハリをつけて頂きました。春らしく素敵な仕上がり有難うございました」とつづり、銀座の美容院での施術中の様子や、仕上がりに満足げな表情を見せるカットなどを披露した。
また、美容院帰りには「GUに寄ってこの時期に羽織れる白いブルゾンとジャージの下を購入」と報告し、実際に試着する写真も公開。「美容院とGUに行けて春の陽気に包まれて心が晴々しました」（原文ママ）と、充実したオフを過ごしたことを伝えた。
この投稿にファンからは「素敵になりましたね」「さっぱりして男前が上がりましたねっ」「バリバリカッコ良い」などのコメントが寄せられている。