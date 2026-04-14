村重杏奈「お気に入り！」絶妙発色＆描きやすさを評価したリキッドアイライナー

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでメイクをする様子の動画を投稿！PR動画ではあるものの、村重さんなりの使用感を紹介してくれました。

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■アイメイクに

動画内に登場したのはこちら！

3650/リキッドアイライナー アッシュブラック 税込1,650円（公式サイトより）

肌に馴染み、色浮きしない絶妙発色が特徴のリキッドアイライナー。

村重さんは自身のメイクについて「最近はナチュラルな感じのメイクにハマってるんだけど どうしてもラインをしっかり引いちゃうと村重強ってなるから」とアイメイクの悩みを吐露。

そして、こちらを紹介しながら「これ黒に見えて黒じゃないから 透け感がお気に入り！！！」とほど良い発色を評価していました。

続けて、実際にラインを引きながら「これだけでお洒落じゃない！？」「しかも目尻までちゃんと書きやすいんだよね！！」と使い心地について教えてくれました。

■動画もチェック

動画内ではその他にも村重さんのメイクの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。

@anna07294848 #PR #3650アイライナー#黒じゃない黒 ♬ Frozen Margarita - TED