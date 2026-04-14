ネイチャーリパブリックジャパンが2026年4月17日（金）、「メルティングスティック」を発売する。

■するすると伸びて密着

肌にのせるとするすると伸び広がり、ふわっとなじんで密着する“クリーム to パウダーテクスチャー”が特長。軽やかな仕上がりで、自然な血色感や立体感を演出するアイテムとなる。

濃淡の調整がしやすく、デイリーメイクにも取り入れやすい設計。クリームチーク5色、ハイライト1色、シェーディング1色の計7種展開で、肌トーンを問わず使いやすいカラーバリエーションを揃える。

コンパクトで丸みのあるパッケージは持ち運びにも適しており、外出先でのメイク直しにも活躍。

さらに、ドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴでは、日本限定色「トーキョープラムバター」を展開し、肌になじみやすいモーブカラーで柔らかな印象へ導く。

■商品情報

ネイチャーリパブリックジャパン株式会社

メルティングスティック各7.5g（タロクォーツのみ9.5g）1,760円（税込）

計7種クリームチーク5色／ハイライト1色／シェーディング1色

香りふんわり甘いベリーバニラの香り（チークカラー全6色、アッシュジンジャー）儚いチェリーブロッサムの香り（タロクォーツ）