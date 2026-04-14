モーニング娘。OG・譜久村聖、写真集『瑠璃藍』『Versl’Aube』電子版が同時配信

モーニング娘。OG・譜久村聖の写真集『瑠璃藍』『Versl’Aube』の電子書籍版が2026年4月15日にワニブックスより発売される。

【写真】『瑠璃藍』『Versl’Aube』各表紙を見る

モーニング娘。を卒業後、2025年4月にソロデビューした譜久村聖。20代ラスト写真集『瑠璃藍』『Versl’Aube』（紙版：2025年10月30日発売）が、2026年4月15日より電子書籍で2冊同時に配信スタート。

初めて訪れたベトナムで“原点回帰～新しい旅のはじまり”をテーマに、譜久村聖が持つ柔らかくおっとりとした雰囲気、大人の女性としてのシャープさの両面が表現されているという本写真集。『瑠璃藍』と『Versl’Aube』は、すべて違うカットで構成されている。

本写真集のほかにも譜久村聖の写真集は『 二十歳 』（撮影：西田幸樹）、『 Makana 』（撮影：田畑竜三郎）、『 多謝！ 』（撮影：中山雅文）、『 glance 』（撮影：西條彰仁）、『 LAST SCENE 』（撮影：唐木貴央）が電子版として発売されている。モーニング娘。としては「’17 誌上ドラマ 『 拝啓、ハル先輩！ - 東麻布高校白書 - 』」が電子書籍として発売されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）