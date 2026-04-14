人気声優・茅野愛衣さんがインド飲み初挑戦　ワインとインド料理が合う！

アニメ『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』の本間芽衣子役などで知られる、人気声優・茅野愛衣さんの本誌『おとなの週末』人気連載「コヨイのカヤノ」。2026年4月15日発売の5月号では、麹町の老舗インド料理店を訪れました！その様子を一足お先にチラ見せです。

本格インド料理×ワインを初体験！

第64杯目となる今回は、地下鉄有楽町線が通る麹町駅にある老舗インド料理店に足を運びました。麹町は皇居からも近く、静かなオフィス街という印象が強いエリア。

実は、今回のお店に以前から来てみたかったと話す茅野さん。何やら取材に合わせて、お洋服にもこだわりがあるようで……？こだわりポイントは、ぜひ本誌でご確認ください♪

今回の取材に合わせたお洋服のこだわりとは？

ビールで乾杯し、早速お料理も注文します。マネージャーの江崎さんリクエストの「ピーナッツマサラ」や担当編集・ドビーリクエストの「アルーゴビ」、茅野さんリクエストの品を続々と注文します。

インドで人気のビール「キングフィッシャー」

スパイシーな香りが漂う料理に、ビールが進みます。いつの間にかお酒は、インドで造られている白ワインに変わります。本格インド料理とワインを一緒に楽しむのは、初めてだという茅野さん。ワインの果実感とスパイスが持つ爽快感の組み合わせに舌鼓を打ちながら、白から赤へとお酒を変えていきます。

チキンやナンなど、料理を追加で注文します。ワインも料理も驚くほど、するするとなくなっていきます。

スパイスの香りにお酒が止まりません！

最後には、インドウイスキーのハイボールを追加のお料理とともに楽しんで、取材は終了。インド飲みをまたしたい！と思えた夜なのでした。

〆には、ボリューム満点の「ドーサ」も

「ホロヨイカヤノボイス」では、“リアルほろ酔い”な茅野さんが、読者の方からいただいた質問にお答えしています。質問は随時募集中ですので、「＃コヨカヤ」を付けて、Xでどしどしお寄せくださいね！

おとなの週末Webでは、スピンオフ連載『ソノタのコヨイ もう1杯』も進行中。こちらもあわせてお楽しみください！

かやの・あい／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）ほか多数あり。『魔法の姉妹ルルットリリィ』（あずき役）、『自動販売機に生まれ変わった俺は迷宮を彷徨う ３rd season』（フィルミナ役）、『淡島百景』（上田涼子役）などの春期アニメに出演中。

【画像】人気声優・茅野愛衣さんが麹町で“インド飲み”に初挑戦（5枚）