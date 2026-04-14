「ブライトンを去る可能性がある」三笘薫の同僚がステップアップか。精通記者が発信「興味深いオファーが寄せられている」
三笘薫を擁するブライトンに所属するオランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンに、移籍の可能性が浮上しているようだ。
フェルブルッヘンは、2023年の７月にアンデルレヒトからブライトンに加入。１年目はプレミアリーグで21試合に出場し、２年目の昨季は36試合に出場。迎えた今季はここまで32試合に出場しており、ファビアン・ヒュルツェラー監督が率いるチームで絶対的な地位を築いている。
現行契約が2028年の６月末までと言われるなか、移籍市場に精通する『ドイツ・スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が４月14日、自身のXにこう投稿した。
「バルト・フェルブルッヘンは、今夏にブライトンを去る可能性がある。現在、いくつかの興味深いオファーが寄せられている。ブライトンはゴールキーパー市場を注視し、様々な選択肢を検討している。契約は2028年まで有効」
代表でも正守護神を担う23歳には複数の欧州ビッグクラブが興味を示しているようで、英メディア『TEAMtalk』によれば、バイエルン、インテル、トッテナムが関心を寄せているという。
今夏に決断を下すのか。動向が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】
フェルブルッヘンは、2023年の７月にアンデルレヒトからブライトンに加入。１年目はプレミアリーグで21試合に出場し、２年目の昨季は36試合に出場。迎えた今季はここまで32試合に出場しており、ファビアン・ヒュルツェラー監督が率いるチームで絶対的な地位を築いている。
「バルト・フェルブルッヘンは、今夏にブライトンを去る可能性がある。現在、いくつかの興味深いオファーが寄せられている。ブライトンはゴールキーパー市場を注視し、様々な選択肢を検討している。契約は2028年まで有効」
代表でも正守護神を担う23歳には複数の欧州ビッグクラブが興味を示しているようで、英メディア『TEAMtalk』によれば、バイエルン、インテル、トッテナムが関心を寄せているという。
今夏に決断を下すのか。動向が注目される。
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