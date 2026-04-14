ビッグクラブからの関心が取り沙汰されているブライトンのフェルブルッヘン。（C）Getty Images

写真拡大

　三笘薫を擁するブライトンに所属するオランダ代表GKバルト・フェルブルッヘンに、移籍の可能性が浮上しているようだ。

　フェルブルッヘンは、2023年の７月にアンデルレヒトからブライトンに加入。１年目はプレミアリーグで21試合に出場し、２年目の昨季は36試合に出場。迎えた今季はここまで32試合に出場しており、ファビアン・ヒュルツェラー監督が率いるチームで絶対的な地位を築いている。

　現行契約が2028年の６月末までと言われるなか、移籍市場に精通する『ドイツ・スカイ』のフロリアン・プレッテンベルク記者が４月14日、自身のXにこう投稿した。
 
「バルト・フェルブルッヘンは、今夏にブライトンを去る可能性がある。現在、いくつかの興味深いオファーが寄せられている。ブライトンはゴールキーパー市場を注視し、様々な選択肢を検討している。契約は2028年まで有効」

　代表でも正守護神を担う23歳には複数の欧州ビッグクラブが興味を示しているようで、英メディア『TEAMtalk』によれば、バイエルン、インテル、トッテナムが関心を寄せているという。

　今夏に決断を下すのか。動向が注目される。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「やはり彼は危険だった」聖地でイングランドを粉砕した日本代表、英紙記者が三笘薫とともに絶賛した選手は？中村でも佐野でも鎌田でもなく…【現地発】

 