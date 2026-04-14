県の特産品などをPRするため塩田知事はアメリカを訪れています。ワシントンD.C.で山田重夫駐米大使とともに、政府の関係者などを鹿児島の食でもてなしました。



(山田重夫駐米大使)

「鹿児島は、日本で最も魅力的で個性豊かな地域の一つなので鹿児島は多くの日本人が人生で一度は訪れたいと夢見る国。そして正直言うと私は一度も行ったことがない、だから私も一度は訪れたいと夢見る一人です」





現地時間の13日、アメリカのワシントンD.C.で鹿児島の食材をPRするためのレセプションが行われました。県の特産品の魅力を伝えるため、アメリカを訪れている塩田知事。レセプションには、政府関係者や流通の関係者など、日米合わせて約300人が参加しました。県産の和牛を使った肉寿司や焼酎、抹茶などが振る舞われ、多くの人が鹿児島の食の魅力に触れていました。(訪れた人)「とてもおいしい。飲んだことはあるが、正直そこまで大好きなわけではない。これはとても味に丸みがある」(塩田知事)「鹿児島県にとっては、輸出総額の約半分はアメリカの市場。今後さらに地域を拡大していくことで輸出を増やしていきたい。また品目では和牛、ブリ、お茶が主力だが、うなぎやかつお節など品目も増やしていきたい」塩田知事は15日鹿児島に戻る予定だということです。