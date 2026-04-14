石川県の北陸新幹線加賀温泉駅近くにそびえたつ巨大な観音像について、長年、航空障害灯が消えたまま放置されているとして国土交通省大阪航空局は先週、所有者に対して行政処分を行いました。13日、現場を改めて取材すると、華やかだった時代の影で荒廃が進む現状が見えてきました。

記者レポート「見えてきましたね。改めてみるとやっぱり大きい」

加賀市内を車で走っているとひときわ目を引く観音像。

この高さ73メートルの「加賀大観音」をめぐり、いま問題となっているのが

飛行機の安全な運航に欠かせない、航空障害灯の不具合です。

航空法では、地上60メートル以上の建造物について、障害灯の設置が義務付けられています。

小松空港から直線でおよそ10キロの距離にある観音像。

しかし12日夜、現地を取材してみると…

カメラマンレポート「薄暗くなってきましたが、明かりがついているようにはみえません」

2006年頃から航空障害灯が不点灯、大阪航空局が所有会社に行政処分

加賀大観音では、2006年頃から航空障害灯が点灯しない状況が続いていて、大阪航空局は先週、改善がみられないとして、所有する京都の不動産会社に行政処分を行いました。

記者レポート「観音像へ続く階段には立ち入り禁止の看板が出てますね」

13日午前、改めて現地を訪れた取材班の目に飛び込んできたのは、割れたホテルの窓ガラスや伸びきった雑草の姿。住民の間にも不安の声が広がっています。

住民「住宅のすぐ近くでしょ。地震か何かで倒れたらどうしようという不安もあります 」

バブル期の1987年に建設された加賀市の巨大観音像。

当時は、併設されたホテルの利用客らでぎわいましたが、2000年ごろに当時の運営会社が倒産。その後は管理が行き届かない状況が長く続いています。

敷地の中はいったいどんな状態なのかー。

現地の看板に書かれていた小松市内の不動産会社の番号に取材すると…

小松市の不動産会社「建設したときの図面が残っていなくて苦労していたが、『当時、航空障害灯を設置した』という業者から先週になって連絡があった」「業者に現地を確認してもらって、今後の対応を考えていく」

広大な土地の活用計画は白紙状態、バブル期建立の巨大像は全国で社会問題に

しかし、観音像を含む広大な土地の活用計画については、依然として白紙の状態だといいます。バブル期に相次いで建てられた巨大像は、全国でも社会問題になっています。

兵庫県の淡路島では、2023年、放置されていた巨大観音像を国がおよそ9億円をかけてようやく解体しました。加賀の観音像は今後、どうあるべきなのか。

住民の中でも、 意見はさまざまなようで…

男子高校生「不気味ではないですね。縁起悪いものとは教えられていないですしね」「今後は残せるなら残ってほしい」

バブルの熱狂が生んだ巨大な祈りの形。

その行く末が決まるには、まだまだ時間がかかりそうです。