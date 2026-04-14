【ひらがなクイズ】解けたら爽快！ 共通する2文字を埋めよう！ ヒントはお菓子作り
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、場所に関する感覚から、威勢の良い代名詞、そして人気のスイーツ材料まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
いご□□
□□とら
ちょ□□っぷ
ヒント：その場所にいる時に感じる気分の良さや、江戸っ子などが自分たちを指して使う威勢の良い言葉、そしてクッキーなどによく入っている小さなチョコレートを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こち」を入れると、次のようになります。
いごこち（居心地）
こちとら
ちょこちっぷ（チョコチップ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、心の状態を表す言葉、粋な自称、そしてカタカナ語の製菓材料という、全く異なるジャンルの言葉が並んでいました。音の共通点をフックに、頭の中にある情報を瞬時に結びつけることで、脳の検索機能が効率よく鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、場所に関する感覚から、威勢の良い代名詞、そして人気のスイーツ材料まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□とら
ちょ□□っぷ
ヒント：その場所にいる時に感じる気分の良さや、江戸っ子などが自分たちを指して使う威勢の良い言葉、そしてクッキーなどによく入っている小さなチョコレートを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こち正解は「こち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こち」を入れると、次のようになります。
いごこち（居心地）
こちとら
ちょこちっぷ（チョコチップ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、心の状態を表す言葉、粋な自称、そしてカタカナ語の製菓材料という、全く異なるジャンルの言葉が並んでいました。音の共通点をフックに、頭の中にある情報を瞬時に結びつけることで、脳の検索機能が効率よく鍛えられますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)