3つの言葉の空欄を埋めて正しい言葉を完成させる脳トレクイズです。ある場所にいるときの気分や、自分たちを指す威勢の良い代名詞、お菓子作りの定番材料をヒントに、1分以内の正解を目指しましょう！

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言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。

今回は、場所に関する感覚から、威勢の良い代名詞、そして人気のスイーツ材料まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

いご□□
□□とら
ちょ□□っぷ

ヒント：その場所にいる時に感じる気分の良さや、江戸っ子などが自分たちを指して使う威勢の良い言葉、そしてクッキーなどによく入っている小さなチョコレートを思い浮かべてみてください。

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正解：こち

正解は「こち」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「こち」を入れると、次のようになります。

いごこち（居心地）
こちとら
ちょこちっぷ（チョコチップ）

どれも正しい言葉になりますね。今回は、心の状態を表す言葉、粋な自称、そしてカタカナ語の製菓材料という、全く異なるジャンルの言葉が並んでいました。音の共通点をフックに、頭の中にある情報を瞬時に結びつけることで、脳の検索機能が効率よく鍛えられますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)