タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール」の新商品として、「プラレール 銀河鉄道999 999号」を7月18日から全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売場、専門店「トミカ・プラレールショップ」、インターネットショップ、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」等で発売する。





「プラレール 銀河鉄道999 999号」は、アニメ「銀河鉄道999」に登場する「999号」をイメージした商品。「999号」は劇中で、主人公・星野鉄郎が“機械の身体”を求め旅するなかで乗車する銀河超特急。





「メーテル・鉄郎・車掌のプラキッズ（フィギュア）」のほか、同商品オリジナルの橋脚やエンドレール、標識が付属し、アニメのシーンを再現した躍動感のあるディスプレイが可能になっている。



「プラレール 銀河鉄道999 999号」

同商品では東映アニメーションの公式の設定を基に商品設計を行い、プラレールらしいデフォルメを加えながらも、車両のモールドやカラーリングなど細部にまでこだわった。車体デコレーションやプラキッズのデザインは、「銀河鉄道999」のファンの人に馴染みの深いテレビシリーズのデザインを採用している。

なお、同商品は鉄道玩具「プラレール」を通じて、さらに深く「鉄道」を楽しみたい人に向けた商品シリーズ「PLARAIL」の新商品として発売する。過去の商品アンケートでも「銀河鉄道999」とのコラボレーションを望む声が多数寄せられており、今回その期待に応える形となった。プラレールや「銀河鉄道999」のファンの人、そして子どもから大人まで楽しんでもらいたい商品になっている。

［小売価格］7700円（税込）

［発売日］7月18日（土）

タカラトミー＝https://www.takaratomy.co.jp