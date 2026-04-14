三陽商会は、中期経営計画（2026年2月期〜2028年2月期）における新たな成長戦略の一環として、MNインターファッションとのパートナーシップのもと、ウィメンズのトータルコレクションブランド「HANAE MORI（ハナエモリ）」の企画・製造・販売を来年秋冬シーズンから開始する。

森英恵氏の生誕100年という節目に始動する同プロジェクトは、海外進出した日本人デザイナーの先駆けとなった「HANAE MORI」ブランドを現代の視点でとらえ、時代を超えた価値を持つブランドとして新たに提案するもの。クリエイティブディレクターには、パリの一流メゾンでの豊富な経験を持つ大槻聡士（おおつきさとし）氏を起用し、「タイムレス・エレガンス」を軸とした高感度・高品質なコレクションを通じて、同社が目指すアッパーミドル市場での新たな価値創造に挑戦していく考え。

三陽商会は、中期経営計画における新たな成長戦略として、新規ブランドの開発による市場拡大および事業領域拡張を掲げている。この方針にもとづき、今年4月にMNインターファッションとライセンス契約を締結し、森英恵氏の生誕100年という記念すべきタイミングを起点に、来年秋冬の展開開始に向け、「HANAE MORI」ブランドのプロジェクトを始動する。

また、同社は長期目標として、アッパーミドル市場で圧倒的な存在感と競争優位性を持ったトップランナーを目指しており、「HANAE MORI」はその戦略を担うブランドのひとつとして位置付けている。

近年、世界のファッション市場では、短期的なトレンド消費から距離を置き、時代を超えたエレガンスや確かな背景を持つブランド価値を評価する動きが見られる。こうした流れはアフォーダブルラグジュアリー市場においても顕在化しており、従来以上に確かな品質や洗練されたデザインへの期待が高まっている。

森英恵氏は、日本を代表するデザイナーとして、蝶を用いたデザインや着物に由来する美意識を西洋的なシルエットに融合させた独自のスタイルで国際的評価を獲得。その功績によって、アジア人として初めてパリ・オートクチュール組合の正会員となった。世界的に認知された数少ない日本発ラグジュアリーブランドのひとつである「HANAE MORI」の歴史的価値と世界観をもとに、同社が目指す中でも、より上位の市場セグメントにおいて展開するブランドとして開発を進める。

新生「HANAE MORI」では、「タイムレス・エレガンス」を軸に、ミニマルでありながら存在感のあるデザイン、高品質かつ手の届く価格帯、そして歴史ある「HANAE MORI」の世界観を現代の感性で表現したトータルコレクションを展開する。伝統を尊重しながらも、現代の視点でアップデートする新しい「HANAE MORI」は、審美眼を持つ大人の女性に向けて、時代を超えた洗練と真の上質さを提案していく。

同ブランドのクリエイティブディレクターには、パリの一流メゾンで10年以上の経験を持つほか、国内ブランドのディレクターとしての実績も豊富な大槻聡士氏を起用。服飾史への深い理解とモード感覚の融合、メンズテーラリング技術のウィメンズへの応用、オリジナル素材開発など、伝統と革新を調和させる独自の視点によって、「HANAE MORI」ブランドを新たな時代にふさわしいかたちで表現していく。

［発売日］2027年秋冬

三陽商会＝https://www.sanyo-shokai.co.jp