飲食チェーン「PRONTO（プロント）」や「E PRONTO（エ プロント）」などを展開するプロントコーポレーションは、「和カフェ Tsumugi（以下、ツムギ）」において、4月23日から「天然水の削り氷 白桃みるく（てんねんすいのけずりごおり はくとうみるく）」を発売する。

全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度な氷を、極薄に削ることで生まれる“ふわふわ”食感が人気のツムギの削り氷。期間限定で販売する「天然水の削り氷 白桃みるく」は天然水の削り氷に、桃と練乳を合わせたやさしい甘みの桃みるくソースをかけ、ゴロゴロとした白桃の果肉とホイップをのせて仕上げた。

「和カフェ Tsumugi（ツムギ）」は、和のモチーフや色（藍色）を取り入れた居心地のよい空間と、和テイストのドリンクやごはん・スイーツなどを取り揃えた、新しいスタイルの和カフェ。創業160年の歴史をもつ大阪の老舗茶屋の日本茶を提供している。「築地本願寺カフェ Tsumugi」や「和カフェ Tsumugi 鎌倉店」など、関東エリアを中心に全国で20店舗を展開している（4月現在）。

［小売価格］

普通盛：1485円〜

小盛：1155円〜

（すべて税込）

※有明ガーデン店、近鉄あべのハルカス店、鎌倉店、築地本願寺カフェでは販売価格が異なる

［発売日］4月23日（木）

※はなれ月島では、販売がない

プロントコーポレーション＝https://www.pronto.co.jp/company