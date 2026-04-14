森永製菓は、心地よい食感とジューシーな味わいが特長のソフトキャンディ「ハイチュウ」から、“つぶつぶ食感”が楽しい「ハイチュウ＜つぶつぶトロピカルミックス＞」と、超もちもち食感と濃厚な果実感を楽しめる「ハイチュウプレミアム＜甘熟マンゴー＞」を4月28日から発売する。

「ハイチュウ＜つぶつぶトロピカルミックス＞」は、パッションフルーツ・グァバ・ドラゴンフルーツの3種のトロピカルフレーバーがひと粒で楽しめる品質に、“つぶつぶ”ならではの楽しい食感をプラスした。家族とのシェアや外出先でのリフレッシュにもぴったりな商品になっている。

「ハイチュウプレミアム＜甘熟マンゴー＞」は、アルフォンソマンゴー果汁を使用した濃厚でジューシーな味わいと、かみ始めは柔らかくも適度な弾力を両立した“超もちもち食感”が特長。頑張る自分へのちょっとしたご褒美や、気分転換にも最適となっている。

ジューシーな南国フルーツの味わいと多彩な食感が楽しめるラインアップの発売で、消費者に笑顔を届けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月28日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp