ギャル曽根「パパとデート」イケメン父顔出しショット公開「似てる」「お父さんのポーズが決まってる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/14】タレントのギャル曽根が4月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。父の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳大食いギャル「似てる」イケメン父顔出し
ギャル曽根は「パパとデート。ポーズしてって言ったらこのポーズだった。笑笑 今平成流行ってるから一周回ってオシャレなのかも」と報告。公開された写真には、飲食店で顎に手を添える父親の姿が写っている。
この投稿に、ファンからは「お父様とのデート素敵」「仲良し親子で微笑ましい」「似てる」「お父さんのポーズが決まってる」「幸せそうで癒やされる」「素敵な親孝行ですね」といった声が上がっている。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
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◆ギャル曽根、父との外出を報告
ギャル曽根は「パパとデート。ポーズしてって言ったらこのポーズだった。笑笑 今平成流行ってるから一周回ってオシャレなのかも」と報告。公開された写真には、飲食店で顎に手を添える父親の姿が写っている。
◆ギャル曽根、父顔出しショットに反響
この投稿に、ファンからは「お父様とのデート素敵」「仲良し親子で微笑ましい」「似てる」「お父さんのポーズが決まってる」「幸せそうで癒やされる」「素敵な親孝行ですね」といった声が上がっている。
ギャル曽根は、テレビプロデューサーの名城ラリータ氏と2011年に結婚。2012年に第1子となる長男、2016年に第2子となる長女、2023年に次女を出産している。（modelpress編集部）
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