Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道は１５日、ホームの北海きたえーるで同１０位のＡ千葉と対戦する。前日の１４日は、同会場で練習を公開した。１８、１９日には同３位千葉Ｊとの試合も控えており、初のチャンピオンシップ（ＣＳ）進出のカギを握る千葉勢との連戦で３連勝を目指す。

前節では、一番乗りでＣＳ進出を決めた長崎に１勝１敗。西地区首位チームに善戦したものの、自力でのＣＳ進出の可能性が消滅した。残り８試合は負けられない戦いとなるが、トーステン・ロイブルＨＣ（５３）は「あまりプレーオフを考えない。千葉ジェッツだったりその先の試合ではなく、今はアルティーリ千葉のことを考えて、１試合１試合が自分たちにとっての決勝戦だと思って挑むことが大事」と足元を見つめた。

Ａ千葉は、東地区１０位。現在６連敗中と苦しんでいるが、３月２９日には千葉Ｊとの千葉ダービーに勝利している。レバンガも昨年９月のレバンガカップで敗れており、指揮官は「リーグの中で一番アグレッシブなチーム。前回対戦したときも３クオーターまではどちらが勝ってもおかしくない内容だった。フィジカル面含めて準備して戦わないと厳しい状況になる」と気を引き締めた。

東地区で一時首位に立つなど快進撃を続けてきた今季。Ｂリーグ創設後初の勝ち越しを決め、クラブの歴史を次々に塗り替えている。昨季までは下位常連でシーズン終盤が“消化試合”となっていただけに、在籍４年目の道産子ＰＧ島谷怜（２５）は「初めての状況ですし、チームとして楽しみながら結果にもこだわって最後まで戦い抜きたい」と腕をまくった。

両地区１、２位を除く上位４クラブがＣＳに進出するワイルドカード争いでは、現在５位。圏内の３位千葉Ｊ、４位Ａ東京とは３ゲーム差だが、両クラブとの直接対決も控えており、逆転の可能性は残されている。島谷は「（今季の結果は）自分たちでここまで進めてきたものなので、自分たちを信じてやるだけ」。望みが有る限り、クラブ史上初の大舞台を目指していく。