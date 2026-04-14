先月、貯水率0％となった宇連ダムが、去年8月以来の50%台に回復しました。

【写真を見る】宇連ダムの貯水率 50％超に回復…去年8月以来 15日から豊川用水の節水緩和

（桜沢気象予報士）

「愛知県新城市の宇連ダムです。水、あります。前回来たときは、グランドキャニオンみたいでしたが、ようやくダム湖らしくなってきました」

記録的な渇水が続いていた、豊川用水最大の水源、宇連ダム。先月17日には、貯水率0％となり、ダムの底があらわになっていましたが、今は水源としての姿を取り戻しています。





宇連ダムの担当者「ほっとしている」

14日正午時点で、宇連ダムの貯水率は56.1%まで回復。50%を超えるのは、去年8月以来です。

（桜沢）

「ダムの上流側にやってきました。ここまで来ると、底の一部が見えているところも出てきました。ただ、その隣はしっかり水が貯まっています」

（豊川用水総合管理所 関浩央水源管理所長）

「一安心。（貯水率が）回復してほっとしている」



新城市では、先月30日から今月10日までに、平年4月の1か月間に降る雨量の約1.5倍の雨が降り、貯水率は急速に回復。ダムの底に残った水を引き上げるためのポンプは…



（関さん）

「（現在は）ポンプからの送水は行っていない。撤去作業を進めようとしているところ」

15日からさらに節水緩和も「引き続き節水の心がけを」

節水は、15日から水道用水で20%から15%に、農業・工業用水で40%から20%に緩和されます。一方で、現在の貯水率は平年の7割ほどと、まだ十分とは言えず、これからも水の使用量に注意が必要です。



（関さん）

「田植えが始まる時期でもあるので、水が必要になってくる。引き続き節水を心がけてほしい」