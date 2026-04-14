こちらは世界中で人気の鉄道アニメのラッピング電車です。利用した方、見たことのある方も多いのではないでしょうか。約4年間、鹿児島市内を走りましたが、まもなく引退します。



赤と青の目を引く市電。世界中で人気の鉄道アニメ「チャギントン」のラッピング電車「チャギントン号」です。アニメで登場する赤色の「ウィルソン」と青色の「ブルースター」が仲良く連結しています。市電に親しみを持つきっかけになればと2022年の2月に鹿児島市が導入し約4年間活躍しましたがまもなく引退します。





（鹿児島市交通局経営課・財津勝広主幹）「契約期間満了ということと、ラッピングの塗料が劣化していてそれに伴って今回運行終了する。チャギントン号も含めて電車の貸し切りができるが、よく利用していただいた」姶良市からやってきた親子。「チャギントン号」に乗りにきたといいます。（姶良市から）「かっこいい」（姶良市から）「ちょうど仕事が休みだったので、今日しかないと思って来た」（鹿児島市交通局経営課・財津勝広主幹）「残りわずかな期間なので、ぜひ多くの方に利用していただいて、特に子どもたちに楽しんで乗っていただきたい」交通局では、おもちゃや弁当箱などグッズの販売も行っています。「チャギントン号」は28日まで、1日19便運行しています。時刻表は交通局のホームページで確認できます。