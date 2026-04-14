最大震度「7」を観測した熊本地震の “前震” から、丸10年です。

防災力の強化を目指す諌早市は、災害で立ち往生した車を円滑に移動させるための連携協定をレッカー事業者の団体と結びました。

災害時に立ち往生した車を想定し、レッカーで移動させていきます。

諌早市は14日、県内の自治体では初めて、民間のレッカー事業者3社でつくる「長崎災害レッカー即応隊」＝NEXTと連携協定を結びました。

3社あわせて、約30台のレッカー車などを稼働することが可能。

大規模災害の発生時には市の要請を受けて、道路に放置されたり立ち往生したりしている車を速やかに撤去し、救助や医療のルートを確保する作業を担います。

10年前の熊本地震では、建物の倒壊や事故で道路がふさがれ、救助や支援が遅れるケースも見られ、NEXTのメンバーも現地で活動したそうです。

（長崎災害レッカー即応隊NEXT 町田 竜二代表）

「放置車両をどうすればいいんだろう。(車両移動を)どこに頼めばいいんだろうとか、そこに、即対応できる。ここがあるんだと、みんなが安心して頼めると思う」

（大久保 諫早市長）

「熊本地震から10年という節目の年に、改めてきょう災害時の協定を締結できたことは意義深いし、さらに防災体制を強化していくということでは、新たな決意ととらえている」

諫早市はNEXTと協力して、防災訓練や防災意識の啓発活動も行っていくということです。