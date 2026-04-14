ボートレース浜名湖「ルーキーシリーズ第8戦スカパー！・JLC杯」は14日、第12Rで優勝戦が行われ、佐藤航（26＝埼玉）が3コースから捲り差して今年2回目の優勝を飾った。通算4回目、当地は初。初Vを狙った西川拓利はインから先マイも2着敗退。

転覆、5、5着と散々だった前半戦から破竹の6連勝で大逆転Vだ。新エンジン、プロペラの今節から当地で本格導入となった新燃料（E30ガソリン）を手の内に入れ、パワーを引き出した佐藤航。2コースからトップスタートを決めた中野希一を意識して1マーク、西川がターンを漏らしたのを見逃さなかった。狙い澄ました捲り差し。旋回後に一気に伸びて突き放した。「自分は回転を抑える調整なので新燃料は合うのかも。びわこ、大村ときて、バッチリハマった。手応えがあったので今後も楽しみ」と“新時代”を歓迎した。

1月21日のびわこG2秩父宮妃記念杯は優勝戦1号艇で3着に敗れSGクラシック（来年3月23〜28日、からつ）の優先出場権獲得を逃したが、目下の2026年後期適用勝率はキャリアハイの7点超えの充実ぶり。「意識し過ぎると事故をするタイプだけど、意識はしながら目の前のことをやってSGを目指したい」と大舞台を見据えた。

◇佐藤 航（さとう・こう）1999年（平11）10月21日生まれ、埼玉県出身の26歳。埼玉支部所属。124期。2019年5月16日に戸田でデビュー。24年4月14日の若松で初優勝。通算成績1403走290勝、33優出4V。同期には末永和也、高憧四季、中島秀治、前田翔らがいる。1メートル64。血液型B。