俳優・鈴木亮平（43）が主演を務め、3月末に最終回を迎えたTBS日曜劇場「リブート」(日曜後9・00）の公式インスタグラムが、14日に更新。最終回の撮影秘話を明かし、反響が寄せられた。

「リブート」は、妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂の顔に変わる（＝リブートする）という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。

ドラマのインスタグラムは、「リブート」する前の主人公・早瀬を演じた俳優・松山ケンイチをめぐる撮影秘話を紹介。「実は松山さん、2度オールアップしてるんです。というのも最終回の出演は撮影途中で決まり、その時にはすでに松山さんはアップした後だったので、急遽スケジュールの相談。時すでにおスシとはならずに調整つきました」と、松山が出演中のTBS火曜ドラマ「時すでにおスシ!?」を絡めて紹介していた。

この投稿には「ケーキ屋からお寿司屋にリブートした松山さんマジ素敵ですわ」「何回みても飽きないのがリブート」などの反響が寄せられていた。